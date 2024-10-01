На помощь вышло более 300 человек: в Иркутском районе завершились поиски 9-летней девочки

— Помогите найти ребенка! — с такой просьбой обратились волонтеры к жителям поселка Грановщина.
В Иркутском районе пропала 9-летняя девочка. Вышла из дома 30 сентября около 18:00 и не вернулась. В полицию обратился обеспокоенный отец.
Волонтеры сразу выехали к пункту сбора. Каждый помогал, чем мог. Кто-то распространял ориентировки по сети, кто-то предупреждал знакомых, таксистов и продавцов. Некоторые отправились на поиски даже с соседних городов. Задействовали более 300 человек и четыре поисковых отряда!
— С места, откуда ушел ребенок, начали поиски полицейские, волонтеры и военные. Они прочесывали близлежащую территорию, поля, детские площадки, проверяли знакомых девочки. С наступлением ночи активные поиски не прекратились. Несовершеннолетнюю искали с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.
Но девочку никак не могли найти. Некоторые добровольцы отправились домой, а родителям оставалось только ждать. Поиски продолжались.
— Рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы и карие глаза, — описывали девочку.
И вот на следующий день, 1 октября, появилась информация, что ребенка нашли! Жительница Грановщины заметила ее в своем гараже. Третьеклассница рассказала, что заблудилась. Чтобы окончательно не замерзнуть, забралась в помещение, хотела там переночевать. Женщина сразу же позвонила волонтерам, девочку передали родителям.