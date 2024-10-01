На помощь вышло более 300 человек: в Иркутском районе завершились поиски 9-летней девочки

Волонтеры сразу выехали к пункту сбора. Каждый помогал, чем мог. Кто-то распространял ориентировки по сети, кто-то предупреждал знакомых, таксистов и продавцов. Некоторые отправились на поиски даже с соседних городов. Задействовали более 300 человек и четыре поисковых отряда!