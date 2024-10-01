В Тольятти экс-полицейский осужден за взятку от иностранца

На процессе выяснилось, что экс-полицейский вместе с коллегой, личность которого следствие не установило, получил в качестве взятки 20 тыс. руб. и две порции кофе. За незаконное вознаграждение он должен был отказаться от привлечения иностранца к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.