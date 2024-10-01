Токаев поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР

Астана. 1 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования Китая, сообщает пресс-служба Акорды.



«Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР», — говорится в сообщении.



В поздравительном послании глава государства назвал этот день символом единства и целостности страны. Он также подчеркнул, что Китай как мировой лидер вносит большой вклад в глобальное устойчивое развитие, обеспечение международной стабильности и безопасности.



Президент отметил, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Китаем динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на незыблемой дружбе и добрососедстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая — процветания и благополучия.

