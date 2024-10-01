В Сочи при строительстве апартаментов похитили 128 млн рублей

На Кубани направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве апартаментного комплекса. Гендиректор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве.
«Бизнесмен в течение трех лет обманывал граждан. Он брал деньги за квартиры и помещения в апартаментном комплексе на территории Центрального района Сочи, которые не мог предоставить. Таким образом, мужчина похитил у 32 человек более 128 млн рублей», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Кроме того, обвиняемый под предлогом строительства техсклада в Хабаровском крае похитил у организации-заказчика 900 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.