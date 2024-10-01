Что известно о наземной операции армии Израиля на юге Ливана

30 сентября отряды «Хезболлах» совершили за сутки 12 вооруженных вылазок. Они впервые применили крылатую ракету Noor иранского производства при обстреле военного объекта в поселении Кфар-Гилади. Ракеты Fadi-1 и Fadi-2 были использованы в ходе атаки на армейскую базу в Науре и военные предприятия к северу от города Хайфа.