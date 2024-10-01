В Краснодаре почти восемь часов тушили пожар на складе с деревянными и пластмассовыми издениями

Почти восемь часов понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать последствия возгорания на складе на улице Круговой в Краснодаре. Там горели деревянные и пластмассовые изделия.
Пожар в двухэтажном офисном здании начался в понедельник, 1 октября, в 16.43. Огонь быстро разошелся на 500 кв. метров.
По информации МЦУ Краснодара, два человека пострадали. Им были вызваны бригады «скорой помощи».
В тушении было задействовано 58 человек. Полностью потушить склад и ликвидировать последствия возгорания смогли ближе к полуночи.