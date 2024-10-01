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В Краснодаре почти восемь часов тушили пожар на складе с деревянными и пластмассовыми издениями

Огонь разошелся на 500 кв.метров.

Источник: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Почти восемь часов понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать последствия возгорания на складе на улице Круговой в Краснодаре. Там горели деревянные и пластмассовые изделия.

Пожар в двухэтажном офисном здании начался в понедельник, 1 октября, в 16.43. Огонь быстро разошелся на 500 кв. метров.

По информации МЦУ Краснодара, два человека пострадали. Им были вызваны бригады «скорой помощи».

В тушении было задействовано 58 человек. Полностью потушить склад и ликвидировать последствия возгорания смогли ближе к полуночи.

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