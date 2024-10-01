Житель Самарской области ударами сломал челюсть своему знакомому

В Самарской области 28-летний житель Приволжского района несколько раз ударил знакомого по голове, теперь его ждет суд. Мужчину обвинили в умышленно причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«В феврале 2024 года житель поселка Ильмень. выпивал вместе с другом в с. Приволжье. Поздним вечером они заехали в пос. Томанский в гости к знакомому его друга. Там и произошла потасовка», — рассказали в пресс-службе.
Во время общения между мужчинами произошел словесный конфликт, а затем гость нанес хозяину дома нескольку ударов по голове. Врачи диагностировали мужчине перелом челюсти, повлекший вред здоровью средней тяжести.
В настоящий момент расследование уже завершено. Уголовное дело направили в мировой суд.