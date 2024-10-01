Под Ростовом спасатели потушили бесхозное строение

В Аксайском районе спасатели потушили загоревшуюся бесхозную постройку. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло в ночь на 1 октября на Аксайском проспекте 7 е.
По предварительной информации ведомства, бесхозное строение начало полыхать около 01:00. Пламя стремительно распространялось по территории постройки. Огнем было охвачено порядка 100 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать пламя удалось спустя час.
На месте ЧП работали 22 спасателя и десять спецмашин. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.