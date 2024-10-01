Балкон жилого дома обрушился в центре Петербурга

Пятиэтажный дом, построенный в XIX веке, в списке объектов культурного наследия комитета по охране памятников не значится. По данным Citywalls, дом купца П. И. Долгина — доходный дом В. А. Ухина строился в сороковых годах XIX века, позже были надстроены четвёртый и пятый этажи.



Пятиэтажка находится в ведении ЖКС № 3 Центрального района. Директор управляющей компании от комментариев воздержалась, перенаправив вопросы в администрацию Центрального района.