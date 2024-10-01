Соседка свердловского депутата умерла, ожидая машину скорой помощи два часа

В Североуральске пожилая женщина скончалась, ожидая бригаду скорой помощи около двух часов. Об этом рассказала депутат местной Думы Ольга Коптяева — покойная была ее соседкой.
Инцидент произошел утром 30 сентября. По словам депутата, 77-летняя соседка начала задыхаться около 10:00.
— Что […] у нас происходит с медициной? Просили срочную помощь для женщины, [которая] задыхалась. Бригада ехала два часа. В результате летальный исход, до приезда скорой помощи, — рассказала Ольга Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, медиков вызвал пожилой супруг покойной. Мужчина растерялся, и рядом не было никого из соседей, к кому можно было обратиться за помощью.
— Уходят реально хорошие люди. Тетя Галя была очень хорошей женщиной, соседкой, всегда позитивной, веселой, доброжелательной. Соболезную всем родным и близким, — добавила народная избранница.
Редакция «КП-Екатеринбург» запросила комментарий по поводу опубликованной информации в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области. В региональном Минздраве пообещали прокомментировать ситуацию позже.