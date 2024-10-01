Соседка свердловского депутата умерла, ожидая машину скорой помощи два часа

— Что […] у нас происходит с медициной? Просили срочную помощь для женщины, [которая] задыхалась. Бригада ехала два часа. В результате летальный исход, до приезда скорой помощи, — рассказала Ольга Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».