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Соседка свердловского депутата умерла, ожидая машину скорой помощи два часа

Депутат Гордумы Североуральска рассказала о смерти пожилой соседки, не дождавшейся помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Североуральске пожилая женщина скончалась, ожидая бригаду скорой помощи около двух часов. Об этом рассказала депутат местной Думы Ольга Коптяева — покойная была ее соседкой.

Инцидент произошел утром 30 сентября. По словам депутата, 77-летняя соседка начала задыхаться около 10:00.

— Что […] у нас происходит с медициной? Просили срочную помощь для женщины, [которая] задыхалась. Бригада ехала два часа. В результате летальный исход, до приезда скорой помощи, — рассказала Ольга Коптяева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, медиков вызвал пожилой супруг покойной. Мужчина растерялся, и рядом не было никого из соседей, к кому можно было обратиться за помощью.

— Уходят реально хорошие люди. Тетя Галя была очень хорошей женщиной, соседкой, всегда позитивной, веселой, доброжелательной. Соболезную всем родным и близким, — добавила народная избранница.

Редакция «КП-Екатеринбург» запросила комментарий по поводу опубликованной информации в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области. В региональном Минздраве пообещали прокомментировать ситуацию позже.

медицина