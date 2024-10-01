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Водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уральске

Уральск. 1 октября. КазТАГ — Водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уральске, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям. "Пожар оперативно л…

Источник: КазТАГ

Уральск. 1 октября. КазТАГ — Водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уральске, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Пожар оперативно ликвидирован. В результате пожара водитель 1977 года рождения получил незначительные ожоги и был передан бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Сегодня в Уральске по улице Г. Потанина произошло возгорание автобуса. От высокого температурного воздействия пострадал рядом стоящий легковой автомобиль.

Предварительная причина пожара — техническая неисправность.