Уральск. 1 октября. КазТАГ — Водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уральске, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Пожар оперативно ликвидирован. В результате пожара водитель 1977 года рождения получил незначительные ожоги и был передан бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Сегодня в Уральске по улице Г. Потанина произошло возгорание автобуса. От высокого температурного воздействия пострадал рядом стоящий легковой автомобиль.
Предварительная причина пожара — техническая неисправность.