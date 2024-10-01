На острове Сарпинский в Волгограде сгорели 12 дач

— В 14:00 поступило сообщение о пожаре в Кировском районе г. Волгограда. На о. Сарпинский горели 5 садовых домиков размером 3×3 м. и 4 сарая. Пожарно-спасательные подразделения ОП ПСЧ- 5 ликвидировали горение в 18:15. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки ЛЭП в результате перехлеста проводов, — уточнили в пресс-службе ведомства.