На острове Сарпинский в Волгограде сгорели 12 дач

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электрических проводов в результате перехлеста.
Пострадавших в результате пожара нет. Площадь возгорания и собственники домов устанавливаются. Пожар, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, был локализован в 17:00, а спустя час и вовсе потушен.
— В 14:00 поступило сообщение о пожаре в Кировском районе г. Волгограда. На о. Сарпинский горели 5 садовых домиков размером 3×3 м. и 4 сарая. Пожарно-спасательные подразделения ОП ПСЧ- 5 ликвидировали горение в 18:15. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки ЛЭП в результате перехлеста проводов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, накануне в Волгоградской области бушевали многочисленные пожары, тушение которых осложнял сильный ветер.