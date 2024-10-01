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На острове Сарпинский в Волгограде сгорели 12 дач

На острове Сарпинский в Волгограде накануне в СНТ «Мечта» сгорели 12 дачных домиков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, огонь начал полыхать в СНТ накануне около 14−00 ч.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электрических проводов в результате перехлеста.

Пострадавших в результате пожара нет. Площадь возгорания и собственники домов устанавливаются. Пожар, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, был локализован в 17:00, а спустя час и вовсе потушен.

— В 14:00 поступило сообщение о пожаре в Кировском районе г. Волгограда. На о. Сарпинский горели 5 садовых домиков размером 3×3 м. и 4 сарая. Пожарно-спасательные подразделения ОП ПСЧ- 5 ликвидировали горение в 18:15. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки ЛЭП в результате перехлеста проводов, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне в Волгоградской области бушевали многочисленные пожары, тушение которых осложнял сильный ветер.

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