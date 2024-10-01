Бдительная работница банка спасла пенсионерку из Тольятти от мошенников

«Я уточнила, для чего женщине понадобилась такая сумма. Когда услышала ответ, вызвала полицию и приостановила действия с вкладом. Все это время на телефон клиента банка постоянно звонили мошенники с инструкциями, куда и как перевести деньги», — рассказала представительница финансовой организации.