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Бдительная работница банка спасла пенсионерку из Тольятти от мошенников

Пожилая жительница Тольятти хотела перевести более 200 тысяч рублей на счета мошенников.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти пенсионерка сохранила свои сбережения благодаря бдительности сотрудницы банка. 75-летняя женщина пришла в отделение для оформления кредита и перевода крупной суммы денег на другой счет, заметно нервничая. Сотрудница банка заподозрила неладное и решила уточнить причину операции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Я уточнила, для чего женщине понадобилась такая сумма. Когда услышала ответ, вызвала полицию и приостановила действия с вкладом. Все это время на телефон клиента банка постоянно звонили мошенники с инструкциями, куда и как перевести деньги», — рассказала представительница финансовой организации.

Благодаря действиям правоохранителей и работницы банка попытка мошенников похитить более 200 тысяч рублей была предотвращена. В знак признания полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил сотруднице благодарственное письмо.