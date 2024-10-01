В полтора раза больше может быть трансферт из Нацфонда в бюджет в октябре — Нацбанк

«На выделение трансфертов в бюджет в сентябре 2024 года Нацбанк продал из Нацфонда $945 млн. (…) На выделение трансфертов в октябре Нацбанк ожидает продажу $1,3 — 1,4 млрд из Нацфонда», — следует из сообщения, распространенного Нацбанком во вторник.