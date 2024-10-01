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В полтора раза больше может быть трансферт из Нацфонда в бюджет в октябре — Нацбанк

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. До полутора раз могут вырасти продажи из Национального фонда валюты для трансфертов в бюджет в октябре, сообщает Национальный…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. До полутора раз могут вырасти продажи из Национального фонда валюты для трансфертов в бюджет в октябре, сообщает Национальный банк Казахстана.

«На выделение трансфертов в бюджет в сентябре 2024 года Нацбанк продал из Нацфонда $945 млн. (…) На выделение трансфертов в октябре Нацбанк ожидает продажу $1,3 — 1,4 млрд из Нацфонда», — следует из сообщения, распространенного Нацбанком во вторник.

Согласно информации, доля продаж из Нацфонда в сентябре составила 20% от общего объема торгов и не более $45 млн в день.

Также сообщается, что для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ Нацбанк в сентябре купил $500 млн или порядка 11% от общего объема рынка, а в октябре ожидает покупку в $850−950 млн.