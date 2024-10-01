Пострадали три дома и машина: В Щербиновском районе Кубани оценили последствия атаки ВСУ

В ночь на 29 сентября киевский режим атаковал гражданские объекты на территории Краснодарского края. Беспилотник упал в селе Шабельском Щербиновского района. Сообщалось об одном пострадавшем доме. После обследования выяснилось, что еще в двух домах выбило стекла.
«В селе Шабельском прошла встреча заместителей главы муниципалитета с жителями домовладений, пострадавших при падении беспилотника. В населенном пункте наиболее серьезно пострадал один дом, также по результатам обследования зафиксированы повреждения еще двух домовладений», — сообщили в оперштабе Кубани.
Взрывной волной выбило стекла в трех домах, посекло и одну машину.
«В селе Шабельское силами РЭБ подавлен беспилотник. При падении он врезался в дерево и взорвался. К счастью, пострадавших нет. От взрывной волны в домах выбило окна, осколками повредило автомобиль», — после ЧП сообщал глава района Сергей Дормидонтов.
По уточняющей от оперштаба информации, помимо домов и машины пострадали хозпостройки и навес у одного из собственников.
Жильцам, у которых повредило имущество после падения беспилотника, помогут с приобретением стройматериалов для ремонта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил исполняющему полномочия главы района Сергею Дормидонтову взять на контроль восстановление домов в муниципалитете.