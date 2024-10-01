Пострадали три дома и машина: В Щербиновском районе Кубани оценили последствия атаки ВСУ

В ночь на 29 сентября киевский режим атаковал гражданские объекты на территории Краснодарского края. Беспилотник упал в селе Шабельском Щербиновского района. Сообщалось об одном пострадавшем доме. После обследования выяснилось, что еще в двух домах выбило стекла.