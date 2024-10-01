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Пожар в частном доме произошел этой ночью в Комсомольске-на-Амуре

Вечером в Комсомольске-на-Амуре произошёл пожар в частном деревянном доме.

Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось избежать жертв и пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На тушение возгорания прибыли 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Пламя быстро распространилось по крыше дома, пристройкам, гаражу и стене бани. Огнеборцам потребовалось около двух часов, чтобы справиться с пожаром и вынести из дома газовый баллон.

Дознаватель Государственного пожарного надзора МЧС России провёл осмотр места происшествия. Одной из предполагаемых причин пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, которая вела от распределительного щита в дом и далее по крыше к гаражу.

В результате пожара были повреждены крыша дома, пристройка, гараж и стена бани. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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