Асылов о резонансной волне детских суицидов: Заблокировали 15 тыс. вредных сайтов и ссылок

«Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок», — написал Асылов во вторник на своей странице в X.