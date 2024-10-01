Асылов о резонансной волне детских суицидов: Заблокировали 15 тыс. вредных сайтов и ссылок

Астана. 1 октября. КазТАГ — Прокуроры Казахстана заблокировали 15 тыс. вредных сайтов и ссылок, связанных с тематикой суицида, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.
«Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. В целом, на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей, прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок», — написал Асылов во вторник на своей странице в X.
Он добавил, что представители надзорного органа одновременно работают с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях.
«Вместе с госорганами выработаем комплекс неотложных мер по профилактике суицидов», — добавил Асылов.