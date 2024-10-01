В Морозовске осуждены подпольные производители сигарет

Установлено, что обвиняемые в январе 2023 года организовали в Морозовске подпольный цех по производству сигарет. Они не маркировали табачные изделия и хранили их для дальнейшего сбыта. Вся продукция была изъята, ее рыночная стоимость оценивается в 17,9 млн руб.