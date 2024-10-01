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До 481,11/$1 укрепился курс казахстанского тенге к концу сентября и торги немного выросли

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. К концу сентября курс тенге укрепился на 0,1% до 481,11/$1, сообщает Национальный банк Казахстана. "К концу сентября к…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. К концу сентября курс тенге укрепился на 0,1% до 481,11/$1, сообщает Национальный банк Казахстана.

«К концу сентября курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11/$1. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц вырос со $210 до $222 млн. Общий объем торгов составил $4,7 млрд», — следует из сообщения, распространенного Нацбанком во вторник.

Согласно информации, для покупки акций АО «Казатомпром» в Нацфонд Нацбанк в июле конвертировал часть валютных активов Нацфонда в золотовалютные резервы (ЗВР) Национального банка и с середины июля равномерно продает приобретенный объем. В сентябре объем таких продаж составил $241,5 млн, в октябре 2024 года продажа валюты из ЗВР ожидается в $240−260 млн.