До 481,11/$1 укрепился курс казахстанского тенге к концу сентября и торги немного выросли

Согласно информации, для покупки акций АО «Казатомпром» в Нацфонд Нацбанк в июле конвертировал часть валютных активов Нацфонда в золотовалютные резервы (ЗВР) Национального банка и с середины июля равномерно продает приобретенный объем. В сентябре объем таких продаж составил $241,5 млн, в октябре 2024 года продажа валюты из ЗВР ожидается в $240−260 млн.