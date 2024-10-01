В Аксае потушили пожар возле бывшего рынка «Алмаз»

Пламя охватило площадь 100 кв. м.
В 02:14 пожар был ликвидирован. Для его тушения привлекались 10 единиц техники и 22 человека.
«Пострадавших нет. Причина устанавливается», — уточнили в ведомстве.
Ростовская область, 1 октября 2024. DON24.RU. Недалеко от закрытого рынка «Алмаз» в Аксае потушили пожар, информирует МЧС. Огонь возник сегодня ночью. Сообщение о возгорании поступило в 01:02. Загорелось бесхозное строение по адресу: Аксайский проспект, 7е.
Пламя охватило площадь 100 кв. м.
В 02:14 пожар был ликвидирован. Для его тушения привлекались 10 единиц техники и 22 человека.
«Пострадавших нет. Причина устанавливается», — уточнили в ведомстве.