В Аксае потушили пожар возле бывшего рынка «Алмаз»

Ростовская область, 1 октября 2024. DON24.RU. Недалеко от закрытого рынка «Алмаз» в Аксае потушили пожар, информирует МЧС. Огонь возник сегодня ночью. Сообщение о возгорании поступило в 01:02. Загорелось бесхозное строение по адресу: Аксайский проспект, 7е.