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В Аксае потушили пожар возле бывшего рынка «Алмаз»

Ростовская область, 1 октября 2024. DON24.RU. Недалеко от закрытого рынка «Алмаз» в Аксае потушили пожар, информирует МЧС. Огонь возник сегодня ночью. Сообщение о возгорании поступило в 01:02. Загорелось бесхозное строение по адресу: Аксайский проспект, 7е.

Пламя охватило площадь 100 кв. м.

В 02:14 пожар был ликвидирован. Для его тушения привлекались 10 единиц техники и 22 человека.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», — уточнили в ведомстве.

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