Женщина на Volvo пошла на обгон и устроила смертельное ДТП под Петербургом

Стали известны подробности смертельного ДТП в Ленобласти, где погибли два водителя. Напомним, что авария произошла вечером 30 сентября. Как оказалось, 33-летняя петербурженка на Volvo ХС 90 пошла на обгон на 134-м километре Санкт-Петербургского южного полукольца и на встречке столкнулась с Ford Transit, которым управлял 55-летний житель Купчино. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».