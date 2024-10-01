Женщина на Volvo пошла на обгон и устроила смертельное ДТП под Петербургом

Стали известны подробности смертельного ДТП в Ленобласти, где погибли два водителя. Напомним, что авария произошла вечером 30 сентября. Как оказалось, 33-летняя петербурженка на Volvo ХС 90 пошла на обгон на 134-м километре Санкт-Петербургского южного полукольца и на встречке столкнулась с Ford Transit, которым управлял 55-летний житель Купчино. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Находившийся в Volvo шестилетний сын автовладелицы с травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Шлиссельбурга, — добавил источник.
По данным агентства, погибшая женщина в 2024 году дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД: за превышение скорости, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.