Незаконная охота стоила хабаровчанам полмиллиона и авто

Суд признал обвиняемых виновными по статье о незаконной охоте. За ущерб в 480 тысяч рублей им назначен штраф в 500 тысяч рублей, а также запрет на охоту на срок от одного до двух лет. Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя у охотников конфисковали автомобиль и огнестрельное оружие, использованное в преступлении.