Незаконная охота стоила хабаровчанам полмиллиона и авто

Двое жителей Хабаровска поплатились за незаконную охоту на косуль — суд назначил им крупный штраф и конфисковал имущество, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
В ноябре 2023 года мужчины отправились в природный заказник «Хехцирский», где с помощью автомобиля «Митсубиси Паджеро» выследили сибирских косуль и застрелили двух животных. Однако охотничьих лицензий у них не было, и их действия обернулись серьезными последствиями.
Суд признал обвиняемых виновными по статье о незаконной охоте. За ущерб в 480 тысяч рублей им назначен штраф в 500 тысяч рублей, а также запрет на охоту на срок от одного до двух лет. Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя у охотников конфисковали автомобиль и огнестрельное оружие, использованное в преступлении.
Таким образом, попытка подстрелить косуль закончилась для жителей Хабаровска потерей значительных средств и имущества.