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Незаконная охота стоила хабаровчанам полмиллиона и авто

Двух косуль подстрелили, а лишились машины: суд наказал охотников.

Источник: Reuters

Двое жителей Хабаровска поплатились за незаконную охоту на косуль — суд назначил им крупный штраф и конфисковал имущество, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.

В ноябре 2023 года мужчины отправились в природный заказник «Хехцирский», где с помощью автомобиля «Митсубиси Паджеро» выследили сибирских косуль и застрелили двух животных. Однако охотничьих лицензий у них не было, и их действия обернулись серьезными последствиями.

Суд признал обвиняемых виновными по статье о незаконной охоте. За ущерб в 480 тысяч рублей им назначен штраф в 500 тысяч рублей, а также запрет на охоту на срок от одного до двух лет. Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя у охотников конфисковали автомобиль и огнестрельное оружие, использованное в преступлении.

Таким образом, попытка подстрелить косуль закончилась для жителей Хабаровска потерей значительных средств и имущества.