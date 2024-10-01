На трассе в районе Знаменского пассажирский автобус устроил массовое ДТП

Массовое ДТП произошло в понедельник, 30 сентября, на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Знаменский Краснодара. Устроил аварию 50-летний водитель маршрутного автобуса «ПАЗ».
По данным Госавтоинспекции, пассажирский транспорт не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди ехавшие автомобили. Всего в аварии, не считая самого автобуса, были повреждены три машины. Медицинская помощь понадобилась водителю одного из автомобилей.
Еще об одной массовой аварии с участием автобуса в Краснодаре «Югополис» сообщал днем 30 сентября. На улице Силантьева в районе Ростовского шоссе столкнулись два автомобиля «скорой помощи» и маршрутный автобус № 176. По информации полиции, водитель автобуса отвлекся на упавшую пассажирку, не справился с управлением и врезался в припаркованный спецтранспорт. Тот задел еще одну «скорую». В аварии пострадали четыре пассажира автобуса и двое медиков.