На трассе в районе Знаменского пассажирский автобус устроил массовое ДТП

Еще об одной массовой аварии с участием автобуса в Краснодаре «Югополис» сообщал днем 30 сентября. На улице Силантьева в районе Ростовского шоссе столкнулись два автомобиля «скорой помощи» и маршрутный автобус № 176. По информации полиции, водитель автобуса отвлекся на упавшую пассажирку, не справился с управлением и врезался в припаркованный спецтранспорт. Тот задел еще одну «скорую». В аварии пострадали четыре пассажира автобуса и двое медиков.