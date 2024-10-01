В Волжском после ДТП на ул. Мира госпитализированы два ребёнка

30 сентября в Волжском Волгоградской области произошло жёсткое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером на перекрёстке ул. Мира и ул. Пионерской дорогу не поделили два легковых автомобиля. В результате столкновения пассажирам одной из машин потребовалась медицинская помощь.