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В Хабаровске сотрудник аэропорта похитил видеокарту со склада

Мужчине грозит наказание в виде судебного штрафа.

Источник: AP 2023

В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте обратился представитель аэропорта и сообщил, что неизвестный похитил со склада видеокарту. Ущерб, причиненный организации, составил 25 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Хабаровской транспортной полиции был задержан 38-летний местный житель, трудоустроенный в отделе почтово-грузовых перевозок аэропорта.

Мужчина вину признал и сообщил, что вечером пришел в помещение склада, зная, что в одной из коробок, предназначенных для отправления в Москву, находится видеокарта, вскрыл ее и забрал содержимое себе.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 158 УК РФ направлено в суд.

Мужчине грозит наказание в виде судебного штрафа. Ущерб предприятию был им возмещен.