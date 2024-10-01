В Хабаровске сотрудник аэропорта похитил видеокарту со склада

В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте обратился представитель аэропорта и сообщил, что неизвестный похитил со склада видеокарту. Ущерб, причиненный организации, составил 25 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Хабаровской транспортной полиции был задержан 38-летний местный житель, трудоустроенный в отделе почтово-грузовых перевозок аэропорта.
Мужчина вину признал и сообщил, что вечером пришел в помещение склада, зная, что в одной из коробок, предназначенных для отправления в Москву, находится видеокарта, вскрыл ее и забрал содержимое себе.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 158 УК РФ направлено в суд.
Мужчине грозит наказание в виде судебного штрафа. Ущерб предприятию был им возмещен.