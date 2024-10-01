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Назначен новый аким Туркестана

Туркестан. 1 октября. КазТАГ — Назначен новый аким Туркестана, сообщает пресс-служба акимата области. "Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, по со…

Источник: КазТАГ

Туркестан. 1 октября. КазТАГ — Назначен новый аким Туркестана, сообщает пресс-служба акимата области.

«Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, по согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата на должность акима Туркестана назначен Азимбек Пазылбекулы», — говорится в сообщении.

В 2015 году он стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Кызылорда. Также работал экспертом и старшим экспертом в министерстве национальной экономики Казахстана в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2017 года занимал должности главного эксперта и руководителя управления в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйствуминистерства инвестиций и развития Казахстана.

Пазылбекулы также руководил управлениями министерства инвестиций и развития, а также министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития.