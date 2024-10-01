Туркестан. 1 октября. КазТАГ — Назначен новый аким Туркестана, сообщает пресс-служба акимата области.
«Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, по согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата на должность акима Туркестана назначен Азимбек Пазылбекулы», — говорится в сообщении.
В 2015 году он стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Кызылорда. Также работал экспертом и старшим экспертом в министерстве национальной экономики Казахстана в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2017 года занимал должности главного эксперта и руководителя управления в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйствуминистерства инвестиций и развития Казахстана.
Пазылбекулы также руководил управлениями министерства инвестиций и развития, а также министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития.