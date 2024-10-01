Назначен новый аким Туркестана

В 2015 году он стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Кызылорда. Также работал экспертом и старшим экспертом в министерстве национальной экономики Казахстана в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2017 года занимал должности главного эксперта и руководителя управления в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйствуминистерства инвестиций и развития Казахстана.