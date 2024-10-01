Астана. 1 октября. КазТАГ — Совет по развитию ядерной физики (радиохимии) создают в Казахстане, передает корреспондент агентства.
В состав совета по развитию ядерной физики (радиохимии) включили:
1) министр энергетики, председатель;
2) министр науки и высшего образования, заместитель председателя;
3) вице-министр энергетики, секретарь;
4) депутат сената парламента;
5) вице-министр сельского хозяйства;
6) вице-министр здравоохранения;
7) вице-министр транспорта;
8) вице-министр финансов;
9) заместитель министра иностранных дел;
10) вице-министр национальной экономики;
11) вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
12) вице-министр экологии и природных ресурсов;
13) заведующий отделом социального развития аппарата правительства;
14) руководитель Центра ядерной медицины РГП «Больница Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан» (по согласованию);
15) генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» (по согласованию);
16) генеральный директор РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» (по согласованию).
«Целью деятельности совета является выработка предложений и рекомендаций по разработке основных направлений государственной политики в области развития ядерной физики (радиохимии)», — сказано положении о совете, который станет консультативно-совещательным органом при правительстве.
В рамках поставленной цели на совет возлагается выработка предложений и рекомендаций по:
1) формулированию долго- и краткосрочных видений развития ядерной физики (радиохимии), в том числе развития ядерной медицины и ядерных технологий, определению ключевых направлений для научных исследований и инноваций;
2) улучшению правового регулирования и нормативного обеспечения в сфере развития ядерной физики (радиохимии);
3) источникам финансирования и поддержке инновационных проектов для стимулирования развития ядерной физики (радиохимии).