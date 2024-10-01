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Совет по развитию ядерной физики (радиохимии) создают в Казахстане

Астана. 1 октября. КазТАГ — Совет по развитию ядерной физики (радиохимии) создают в Казахстане, передает корреспондент агентства. В состав совета по развитию ядерной физи…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Совет по развитию ядерной физики (радиохимии) создают в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В состав совета по развитию ядерной физики (радиохимии) включили:

1) министр энергетики, председатель;

2) министр науки и высшего образования, заместитель председателя;

3) вице-министр энергетики, секретарь;

4) депутат сената парламента;

5) вице-министр сельского хозяйства;

6) вице-министр здравоохранения;

7) вице-министр транспорта;

8) вице-министр финансов;

9) заместитель министра иностранных дел;

10) вице-министр национальной экономики;

11) вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

12) вице-министр экологии и природных ресурсов;

13) заведующий отделом социального развития аппарата правительства;

14) руководитель Центра ядерной медицины РГП «Больница Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан» (по согласованию);

15) генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» (по согласованию);

16) генеральный директор РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» (по согласованию).

«Целью деятельности совета является выработка предложений и рекомендаций по разработке основных направлений государственной политики в области развития ядерной физики (радиохимии)», — сказано положении о совете, который станет консультативно-совещательным органом при правительстве.

В рамках поставленной цели на совет возлагается выработка предложений и рекомендаций по:

1) формулированию долго- и краткосрочных видений развития ядерной физики (радиохимии), в том числе развития ядерной медицины и ядерных технологий, определению ключевых направлений для научных исследований и инноваций;

2) улучшению правового регулирования и нормативного обеспечения в сфере развития ядерной физики (радиохимии);

3) источникам финансирования и поддержке инновационных проектов для стимулирования развития ядерной физики (радиохимии).