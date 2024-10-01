В Башкирии сын нанес своей беспомощной матери 40 ударов кулаками и ногами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2024 года ночью пьяный мужчина, испытывая личные неприязненные отношения к своей 74-летней матери, повалил ее на пол и избил, нанеся не менее 40 ударов по различным частям тела. При этом женщина находилась в беспомощном состоянии в силу престарелого возраста и проблем опорно-двигательного аппарата. Женщина от жутких побоев скончалась в квартире.