СК расследует факт ранения в ДНР корреспондента Дениса Кулаги

По информации пресс-службы СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения военного корреспондента «Известий» Дениса Кулаги в окрестностях Часов Яра и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к покушению на него.