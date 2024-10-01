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СК расследует факт ранения в ДНР корреспондента Дениса Кулаги

По информации пресс-службы СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения военного корреспондента «Известий» Дениса Кулаги в окрестностях Часов Яра и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к покушению на него.

Напомним, 29 сентября журналист возвращался со съемок, когда его квадроцикл атаковал дрон ВФУ. Кулага получил ожоги, осколочные ранения и переломы обеих ног.

Как подчеркнул «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины специально гоняются за нашими военкорами с целью их уничтожения.

В настоящее время раненный журналист находится в луганском госпитале, где ему оказывают всю необходимую медпомощь.

«Здесь мне уже полностью обследовали ноги, повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно», — рассказал Денис Кулага телеканалу «Краснодар».

Журналист считает, что в данной ситуации отделался малым, главное — он выжил.

СК