СК расследует факт ранения в ДНР корреспондента Дениса Кулаги

Напомним, 29 сентября журналист возвращался со съемок, когда его квадроцикл атаковал дрон ВФУ. Кулага получил ожоги, осколочные ранения и переломы обеих ног.
Как подчеркнул «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины специально гоняются за нашими военкорами с целью их уничтожения.
В настоящее время раненный журналист находится в луганском госпитале, где ему оказывают всю необходимую медпомощь.
«Здесь мне уже полностью обследовали ноги, повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно», — рассказал Денис Кулага телеканалу «Краснодар».
Журналист считает, что в данной ситуации отделался малым, главное — он выжил.