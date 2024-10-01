У жителей Тайшетского района изъяли около семи килограмм растительного наркотика

В Тайшетском районе за три месяца у жителей изъяли около семи килограммов растительных наркотиков. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, такая цифра была озвучена по завершению четырёхэтапной операции «МАК». За незаконное хранение одурманивающих веществ задержали шесть человек.
— Так, в июле на одном из железнодорожных переездов был установлен 30-летний житель Тайшетского района, у которого при себе находился полимерный пакет. Мужчина рассказал, что в нем находится вещество, которое он собрал для личного употребления, без цели сбыта, — пишет информационное агентство.
На мужчину завели уголовное дело и отправили под подписку о невыезде после подтверждения специальной экспертизы, что в пакете действительно содержалось одурманивающей вещество. Также под подписку о невыезде были отправлены трое мужчин. Их взяли на берегу реки Бирюса. Теперь заведено уголовное дело.