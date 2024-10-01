У жителей Тайшетского района изъяли около семи килограмм растительного наркотика

В Тайшетском районе за три месяца у жителей изъяли около семи килограммов растительных наркотиков. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, такая цифра была озвучена по завершению четырёхэтапной операции «МАК». За незаконное хранение одурманивающих веществ задержали шесть человек.