Жители Хабаровского края попались с тонной красной икры

— Ущерб от противоправной деятельности превысил шесть миллионов рублей. Дознавателем отдела МВД по Николаевскому району Хабаровского края возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Водно-биологические ресурсы и орудия лова изъяты и помещены на ответственное хранение, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Напомним, в сентябре текущего года сотрудники управления МВД России по Хабаровскому краю в ходе проведения операции «Путина-2024» задержали на Нижнем Амуре в районе села Нижнетамбовское 38-летнего местного жителя, подозреваемого в браконьерстве. В моторной лодке силовики обнаружили и изъяли 146 экземпляров осенней кеты. Ущерб, причиненный в результате незаконной деятельности подозреваемого, превысил 1,5 миллиона рублей.