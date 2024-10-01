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Казахстанский тенге ослабел к 35 из 39 валют в сентябре — Нацбанк

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Казахстанский тенге ослабел к 35 из 39 валют, отслеживаемых Национальным банком в сентябре 2024 года, заявляет сообщает Нацио…

Источник: КазТАГ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Казахстанский тенге ослабел к 35 из 39 валют, отслеживаемых Национальным банком в сентябре 2024 года, заявляет сообщает Национальный банк Казахстана.

«В среднем, в сентябре, по сравнению с августом 2024 года, казахстанский тенге ослабел к 35 из 39 валют, отслеживаемых Нацбанком: к доллару США на 0,3% до Т479,94/$1, к юаню КНР — на 1,5% до Т67,78, к евро ЕС — на 1,3% до Т532,86, к рублю РФ — укрепился на 2,2% до Т5,26», — следует из отчета, опубликованного регулятором, во вторник.

Согласно документу, среднемесячный курс казахстанского тенге в сентябре укрепился также к узбекскому суму, турецкой лире и таджикскому сомони.