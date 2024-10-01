Казахстанский тенге ослабел к 35 из 39 валют в сентябре — Нацбанк

«В среднем, в сентябре, по сравнению с августом 2024 года, казахстанский тенге ослабел к 35 из 39 валют, отслеживаемых Нацбанком: к доллару США на 0,3% до Т479,94/$1, к юаню КНР — на 1,5% до Т67,78, к евро ЕС — на 1,3% до Т532,86, к рублю РФ — укрепился на 2,2% до Т5,26», — следует из отчета, опубликованного регулятором, во вторник.