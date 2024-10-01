Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском районе Ростовской области вспыхнуло 800 кв. метров камыша

Ландшафтный пожар с вечера тушат в Азовском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ландшафтный пожар с прошедшего вечера тушат в Азовском районе Ростовской области. К утру 1 октября огнем охвачено 800 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.

— Горение камыша началось на окраине Обильненского сельского поселения. Сейчас ведется тушение двух очагов, работу осложняет сильный порывистый ветер. Задействовано 29 человек и девять единиц техники, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают спасатели.

В МЧС добавили, что в регионе сейчас сохраняется чрезвычайная пожароопасность. За сутки на тушение сухой травы выезжали больше 80 раз. В большинстве случаев причина возгораний — человеческий фактор.

Ранее губернатор ввел режим ЧС на территории всей Ростовской области из-за пожароопасной погоды.