В Азовском районе Ростовской области вспыхнуло 800 кв. метров камыша

Ландшафтный пожар с прошедшего вечера тушат в Азовском районе Ростовской области. К утру 1 октября огнем охвачено 800 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.
— Горение камыша началось на окраине Обильненского сельского поселения. Сейчас ведется тушение двух очагов, работу осложняет сильный порывистый ветер. Задействовано 29 человек и девять единиц техники, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают спасатели.
В МЧС добавили, что в регионе сейчас сохраняется чрезвычайная пожароопасность. За сутки на тушение сухой травы выезжали больше 80 раз. В большинстве случаев причина возгораний — человеческий фактор.
Ранее губернатор ввел режим ЧС на территории всей Ростовской области из-за пожароопасной погоды.