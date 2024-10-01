Женщину обязали вернуть грант за отсутствие отчета по проекту в Костанайской области

Костанай. 1 октября. КазТАГ — Суд обязал жительницу Костанайской области вернуть государственный грант в размере Т1,38 млн за то, что она не отчиталась о использовании средств, сообщает пресс-служба областного суда.
«Исковые требования центра трудовой мобильности судом удовлетворены, с ответчика С. Взыскана в доход государства сумма государственного гранта», — говорится в сообщении во вторник.
Женщина получила грант на создание мини-птицефермы в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. Однако спустя год центр трудовой мобильности подал иск, поскольку предпринимательница не предоставила документы, подтверждающие использование средств по назначению.
Центр уведомил женщину о необходимости добровольно вернуть средства, но ответа не последовало. В итоге суд обязал ее вернуть полученные средства государству.