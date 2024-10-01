Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

Об экс-супруге Солдата известно, что ранее она была замужем за известным актером Сергеем Дружко. В браке у них родился сын, однако Шерстобитову лишили родительских прав после развода с первым мужем. В браке в Шерстобитовым она забирала гонорар супруга за написанные им в тюрьме и изданные книги, а также оплату за интервью осужденного. Ее супруг при этом денег не видел. Всего с 2010 года вышло уже 12 книг заключенного. Последняя была опубликована в феврале 2024 года — это поэма «Баллада о солдатах», посвященная участникам специальной военной операции на Украине.