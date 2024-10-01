Нижегородские полицейские изъяли 17 свертков с наркотиками у школьницы

17-летняя девушка была задержана в сентябре на улице Культуры. По месту жительства подозреваемой правоохранители нашли 17 свертков с неизвестным веществом, одну плитку с растительным веществом, электронные весы и зип-пакеты. Исследование показало, что в одном из свертков находится мефедрон массой 3 грамма и 34,10 грамма гашиша.