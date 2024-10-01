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Нижегородские полицейские изъяли 17 свертков с наркотиками у школьницы

Полицейские изъяли 17 свертков с запрещенными веществами у школьницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Источник: Живем в Нижнем

17-летняя девушка была задержана в сентябре на улице Культуры. По месту жительства подозреваемой правоохранители нашли 17 свертков с неизвестным веществом, одну плитку с растительным веществом, электронные весы и зип-пакеты. Исследование показало, что в одном из свертков находится мефедрон массой 3 грамма и 34,10 грамма гашиша.

Возбуждено уголовное дело. Как уточнили в МВД, девушка ранее не состояла на учете по делам несовершеннолетних. Фигурантке грозит до 15 лет колонии. В полиции настоятельно рекомендуют родителям обращать внимание на поведение и внешний вид своих детей.

Ранее мы писали, что нижегородская полиция задержала «серийного» похитителя велосипедов.