Нижегородские полицейские изъяли 17 свертков с наркотиками у школьницы

17-летняя девушка была задержана в сентябре на улице Культуры. По месту жительства подозреваемой правоохранители нашли 17 свертков с неизвестным веществом, одну плитку с растительным веществом, электронные весы и зип-пакеты. Исследование показало, что в одном из свертков находится мефедрон массой 3 грамма и 34,10 грамма гашиша.
Возбуждено уголовное дело. Как уточнили в МВД, девушка ранее не состояла на учете по делам несовершеннолетних. Фигурантке грозит до 15 лет колонии. В полиции настоятельно рекомендуют родителям обращать внимание на поведение и внешний вид своих детей.
Ранее мы писали, что нижегородская полиция задержала «серийного» похитителя велосипедов.