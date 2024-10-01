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Горящий ангар с картоном потушили на улице Лесной в Нижнем Новгороде

Пожар, который перекинулся на ангар с картоном, на улице Лесной в Нижнем Новгороде удалось потушить ночью 1 октября.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, вечером 30 сентября на улице Лесной загорелся мусор. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь перекинулся на ангар с картоном. К 23:30 сотрудники экстренных служб локализовали пожар и продолжили работать на месте происшествия.

В итоге возгорание ликвидировали на площади 300 квадратных метров. В тушении приняли участие 38 сотрудников МЧС, было задействовано 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что мусорный полигон загорелся в Богородском районе 29 сентября.

МЧС
пожары