Казахстанские спортсмены завоевали девять медалей по настольному теннису в Грузии

Среди девушек до 19 лет первое место заняла Сарвиноз Миркадирова, а Жанерке Кошкумбаева стала второй. В той же возрастной группе среди юношей Арнур Оралханов завоевал «бронзу». Среди девушек до 15 лет Мария Лукьянова получила серебряную медаль, а Ноила Ханиязова — бронзовую.