Казахстанские спортсмены завоевали девять медалей по настольному теннису в Грузии

Астана. 1 октября. КазТАГ — Казахстанские теннисисты завоевали девять медалей на международном турнире WTT Youth Contender в Батуми среди участников из 12 стран, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.
«В последний игровой день казахстанцы завоевали девять медалей», — говорится в сообщении во вторник.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Азербайджана, Англии, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Литвы, США, Турции, Украины и Узбекистана.
Среди девушек до 19 лет первое место заняла Сарвиноз Миркадирова, а Жанерке Кошкумбаева стала второй. В той же возрастной группе среди юношей Арнур Оралханов завоевал «бронзу». Среди девушек до 15 лет Мария Лукьянова получила серебряную медаль, а Ноила Ханиязова — бронзовую.
В категории девочек до 11 лет «золото» выиграла Жания Бекмухамбетова, а бронзовая медаль досталась Назерке Болатбек. Среди мальчиков до 11 лет первое место занял Абай Жумагул, а третье место — Олег Яковлев.