Астана. 1 октября. КазТАГ — Холода и снегопады в Казахстане ожидаются в первую декаду октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«В течение первой декады на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15−25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков», — говорится в распространенном во вторник прогнозе погоды на октябрь.
В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:
— на западе республики ночью от +3+12 до −3+5, днем от +18+27 до +13+22;
— на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0,+8 до −1−6, днем от +17+25 до +5+13.
На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:
— на юго-западе, на юге ночью от +10+18 до +7+15, днем от +23+28 до +20+25;
— на юго-востоке ночью от +5+13 до +10+15, днем от +20+25 до +15+20.
«В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10+18, в южной половине и на западе республики до +20+28. Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований, прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя», — добавили синоптики.
Предполагается колебание температуры воздуха:
— в западных регионах ночью от −2+6 до 0,-8, днем от +13+23 до +3+12;
— в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +3+10 до −1−10, днем от +10+20 до −2+5;
— на юге, юго-западе, юго-востоке РК ночью от +3+11 до −1−6, днем от +18+25 до +8+18.