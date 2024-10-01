Холода и снегопады в Казахстане ожидаются в первую декаду октября

«В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10+18, в южной половине и на западе республики до +20+28. Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований, прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя», — добавили синоптики.