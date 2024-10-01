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Мэр дагестанского Избербаша задержан по подозрению во взятке

СКР сообщил, что в Дагестане задержан глава города Избербаш Магомед Исаков. В отношении него возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как считает следствие, в 2019 году подозреваемый получил взятку в 3,9 млн руб. от застройщика. Деньги Исакову дали за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше.

СКР также опубликовал видео задержания чиновника, предположительно, в его квартире. После его доставили в следственный комитет. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. У него дома, в также в администрации Избербаша проходят обыски, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Магомед Исаков был избран главой Избербаша в октябре 2019 года. С декабря 2018-го он временно исполнял обязанности главы городского округа.