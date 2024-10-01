Мэр дагестанского Избербаша задержан по подозрению во взятке

СКР также опубликовал видео задержания чиновника, предположительно, в его квартире. После его доставили в следственный комитет. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. У него дома, в также в администрации Избербаша проходят обыски, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.