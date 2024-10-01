Отец погибших в Красноярском крае детей рассказал о неработающей вентиляции

«Отец на повторном допросе признался, что в их доме были проблемы с вентиляцией, а вытяжки и вовсе не было», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что мужчина обрабатывал дом дихлофосом, поскольку там было много мух. Проведение судебных экспертиз продолжается.
«Мужчина распылял дихлофос по всем комнатам, и в этот момент все члены семьи были на улице, но специфического запаха не было после обработки», — пояснили в следственном управлении.
Напомним, что трагедия произошла в конце сентября в поселке Красная Сопка. Многодетная семья отравилась, и в итоге четверо детей, младшей из которых было шесть лет, погибли. По последним данным, экспертиза показала, что причиной отравления стало токсичное вещество.