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Отец погибших в Красноярском крае детей рассказал о неработающей вентиляции

КРАСНОЯРСК, 1 октября, ФедералПресс. Отец погибших в поселке Красная Сопка детей на очередном допросе рассказал о новой детали. В доме, где жила многодетная семья, были проблемы с вентиляцией. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Отец на повторном допросе признался, что в их доме были проблемы с вентиляцией, а вытяжки и вовсе не было», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что мужчина обрабатывал дом дихлофосом, поскольку там было много мух. Проведение судебных экспертиз продолжается.

«Мужчина распылял дихлофос по всем комнатам, и в этот момент все члены семьи были на улице, но специфического запаха не было после обработки», — пояснили в следственном управлении.

Напомним, что трагедия произошла в конце сентября в поселке Красная Сопка. Многодетная семья отравилась, и в итоге четверо детей, младшей из которых было шесть лет, погибли. По последним данным, экспертиза показала, что причиной отравления стало токсичное вещество.

СК