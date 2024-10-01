Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилая женщина с сыном госпитализированы с ожогами с места пожара в ВКО

Усть-Каменогорск. 1 октября. КазТАГ — Пожилая женщина с сыном госпитализированы с ожогами с места пожара в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента по …

Источник: КазТАГ

Усть-Каменогорск. 1 октября. КазТАГ — Пожилая женщина с сыном госпитализированы с ожогами с места пожара в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям области.

«Вступив в борьбу с пламенем огнеборцы ликвидировали пожар на площади 98 кв.м. С термическими ожогами госпитализированы хозяйка, 1962 года рождения и ее сын, 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

В Шемонаихинском районе, селе Сугатовка, произошло загорание частного дома, бани, хозпостройки. Сообщается, что на момент прибытия пожарных, огонь во всю полыхал.

Причина пожара устанавливается. Спасателями был вынесен один газовый баллон.