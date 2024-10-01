Страны ОДКБ совместно проанализируют ситуацию в области биологической безопасности

Алматы. 1 октября. КазТАГ — Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно проанализируют ситуацию в области биологической безопасности, сообщает пресс-служба организации.
«30 сентября Алматы под председательством первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Тимура Султангазиева проведено IV заседание координационного совета уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. В заседании приняли участие делегации Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и представители секретариата ОДКБ. Главы делегаций государств — членов обменялись мнениями о ситуации в сфере биологической безопасности на пространстве ОДКБ и взаимодействии компетентных органов в данной сфере, включая взаимную помощь в борьбе с распространение и предупреждением вызовов и угроз безопасности биологического характера. Участники заседания договорились о подготовке совместного анализа ситуации в сфере биологической безопасности в зоне ответственности ОДКБ», — говорится в сообщении во вторник.
Как отмечается, в ряду обсуждаемых вопросов рассмотрен ход выполнения Плана мероприятий по обеспечению биологической безопасности на период 2024—2025 годов.
«Председательство в координационном совете уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности с 1 января 2025 года передается Кыргызской Республике, в связи с чем очередное заседание планируется провести на ее территории», — сказано в сообщении.