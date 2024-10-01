Страны ОДКБ совместно проанализируют ситуацию в области биологической безопасности

«30 сентября Алматы под председательством первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Тимура Султангазиева проведено IV заседание координационного совета уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. В заседании приняли участие делегации Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и представители секретариата ОДКБ. Главы делегаций государств — членов обменялись мнениями о ситуации в сфере биологической безопасности на пространстве ОДКБ и взаимодействии компетентных органов в данной сфере, включая взаимную помощь в борьбе с распространение и предупреждением вызовов и угроз безопасности биологического характера. Участники заседания договорились о подготовке совместного анализа ситуации в сфере биологической безопасности в зоне ответственности ОДКБ», — говорится в сообщении во вторник.