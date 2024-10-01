В Находке огнеборцы МЧС ликвидировали возгорание на судне

В Находке сегодня, 1 октября, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание транспортного судна, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.
Пожар произошел днем в поселке Ливадия на ремонте судна в судомастерской. Огнеборцы прибыли на место происшествия через 9 минут после вызова.
Было обнаружено, что огонь охватил рубку на верхней палубе судна. Открытое горение было полностью ликвидировано на площади около 50 квадратных метров. Сейчас проводятся дополнительные работы по проливке места.
Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал 63-летний мужчина. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.
Напомним, в мае текущего года пожарные ликвидировали возгорание рыболовного судна во Владивостоке. Пожар произошел на судне, стоящем у причала в бухте Золотой Рог в районе улицы Калинина.