Находящуюся в розыске наркокурьера задержали в Павлодаре

«В феврале 2024 года была задержана 42-летняя жительница Павлодара, у которой при себе находились свертки с запрещенным веществом, подготовленные для распространения через тайники-закладки. Их содержимым оказались синтетические наркотики. Помимо этого изъяты электронные весы, сотовый телефон, используемый для переписки с поставщиком, а также банковские карты, куда перечислялись денежные средства от сбыта синтетического наркотика», — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев во вторник.