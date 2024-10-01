Павлодар. 1 октября. КазТАГ — Находящуюся в розыске наркокурьера задержали в Павлодаре, передает КазТАГ.
«В феврале 2024 года была задержана 42-летняя жительница Павлодара, у которой при себе находились свертки с запрещенным веществом, подготовленные для распространения через тайники-закладки. Их содержимым оказались синтетические наркотики. Помимо этого изъяты электронные весы, сотовый телефон, используемый для переписки с поставщиком, а также банковские карты, куда перечислялись денежные средства от сбыта синтетического наркотика», — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев во вторник.
Задержанная рассказала, что на протяжении года работала на один из нелегальных интернет-магазинов, специализирующихся на распространении запрещенных веществ.
На время расследования ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако женщина скрылась от органов предварительного следствия. Ее объявили в розыск с заочным избранием меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ проводится досудебное расследование.
Задержанная водворена в ИВС УП Павлодара.