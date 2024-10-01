Родителя оштрафовали за буллинг его сыном в школе в Костанайской области

«Судом района Беимбета Майлина рассмотрено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 127−2 (неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) КоАП в отношении родителя С. за буллинг в школе его сыном другого несовершеннолетнего», — говорится в сообщении во вторник.