Родителя оштрафовали за буллинг его сыном в школе в Костанайской области

Костанай. 1 октября. КазТАГ — В Костанайской области родителя оштрафовали на Т28,5 тыс. за то, что его сын систематически издевался над своей одноклассницей, сообщает пресс-служба областного суда.
«Судом района Беимбета Майлина рассмотрено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 127−2 (неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) КоАП в отношении родителя С. за буллинг в школе его сыном другого несовершеннолетнего», — говорится в сообщении во вторник.
По данным суда, в сентябре ученик одной из школ систематически унижал, оскорблял и угрожал своей однокласснице. Девочка находилась в подваленном состоянии, что особенно тревожило ее мать, так как у ребенка проблемы с сердцем.
Родитель мальчика признал вину и отметил, что уже проводил с ним беседы. Однако суд учел, что ранее на школьника уже поступали жалобы, и его родителю было сделано устное предупреждение, назначив штраф в размере 10 МРП.