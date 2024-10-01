Последние новости о лесном пожаре в Самарской области на 1 октября 2024: огонь прошел территорию более 400 га

В Самарской области продолжается тушение крупного лесного пожара в Сызранском районе. Уже четвертые сутки подряд полыхает 44-й квартал Рачейского лесничества. Огонь прошел территорию почти в 500 га. Рассказываем все, что известно о пожаре на 1 октября 2024 года.
Помогают волонтеры и пожарные из Ульяновска
По данным областного Минлесхоза на вечер 30 сентября, в тушении пожара в Рачейском лесничестве задействованы 235 человек и 53 единицы техники. С огнем борются как представители лесной охраны, так и сотрудники МЧС. Привлечены пожарные формирования Ульяновской области. Продолжает работать вертолет ВВС России Ми-8. Вчера он сбросил более 40 тонн воды. Активно пожарным помогают и волонтеры.
«Площадь, пройденная огнем, составляет 469 га. Тушение осложняют сильная засуха, ветер и задымленность, а также труднодоступность местности», — сообщили в Минлесхозе Самарской области.
Пострадало более 400 га леса
По информации ведомства на утро 1 октября, на месте работают 57 единиц техники и более 300 человек, а также вертолет Ми-8. По уточненным данным, площадь, пройденная огнем, составляет 426 га.
Накануне появилась информация, что планируется локализовать возгорание до конца дня 30 сентября. Однако уже утро 1 октября, а сведений о локализации все еще нет. В Сызранском районе по-прежнему действует режим ЧС.
«Продолжаются работы по прокладке дополнительных минполос по квартальным просекам и внутри насаждений, а также минерализация на кромке пожара. Протяженность действующей кромки — 3,1 км», — сообщили в Минлесхозе.
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области создадут специальную комиссию. Ее задачей станет координация действий ведомств по устранению пожара и установление причин его возникновения.
Поскольку в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, то запрет на их посещение был продлен до 10 октября включительно. Нарушителям может грозить не только административное, но и уголовное наказание.
Напомним, пожар в Рачейском лесничестве начался днем 28 сентября 2024 года. Сначала площадь возгорания составляла 23 га, к вечеру превысила 50 га. А на следующий день площадь, пройденная огнем, достигла 150 га. Затем еще больше — 288 га, а теперь превысила 400 га.