Последние новости о лесном пожаре в Самарской области на 1 октября 2024: огонь прошел территорию более 400 га

По данным областного Минлесхоза на вечер 30 сентября, в тушении пожара в Рачейском лесничестве задействованы 235 человек и 53 единицы техники. С огнем борются как представители лесной охраны, так и сотрудники МЧС. Привлечены пожарные формирования Ульяновской области. Продолжает работать вертолет ВВС России Ми-8. Вчера он сбросил более 40 тонн воды. Активно пожарным помогают и волонтеры.