Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен новый аким Уральска

Уральск. 1 октября. КазТАГ — Мурат Байменов назначен новым акимом Уральска, сообщает «Мой Город». "По согласованию с депутатами возглавлять Уральск будет 55-летний Му…

Источник: КазТАГ

Уральск. 1 октября. КазТАГ — Мурат Байменов назначен новым акимом Уральска, сообщает «Мой Город».

«По согласованию с депутатами возглавлять Уральск будет 55-летний Мурат Байменов. Ранее он занимал должность заместителя акима района Байтерек», — говорится в сообщении.

Мурат Байменова в разные годы занимал должности бухгалтера совхоза, экономиста, замначальника департамента финансов ЗКО, директора ОАО «Санаторий Акжайык», директора ТОО «Жайық самалы», замакима Шынгырлауского района и Зеленовского районов. С 2014 по 2016 годы был заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ области, а с 2016 по 2019 годы генеральным директором АО «Жайыктеплоэнерго». С 2020 года занимал должность заместителя акима района Бәйтерек.

Ранее должность занимал Миржан Сатканов. Сообщается, что 22 июля он по собственному желанию подал в отставку. Причиной своего решения Сатканов назвал ухудшение состояния здоровья. Его назначили на этот пост в апреле 2022 года.