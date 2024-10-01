Назначен новый аким Уральска

Мурат Байменова в разные годы занимал должности бухгалтера совхоза, экономиста, замначальника департамента финансов ЗКО, директора ОАО «Санаторий Акжайык», директора ТОО «Жайық самалы», замакима Шынгырлауского района и Зеленовского районов. С 2014 по 2016 годы был заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ области, а с 2016 по 2019 годы генеральным директором АО «Жайыктеплоэнерго». С 2020 года занимал должность заместителя акима района Бәйтерек.