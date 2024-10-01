Назначен новый аким Уральска

Уральск. 1 октября. КазТАГ — Мурат Байменов назначен новым акимом Уральска, сообщает «Мой Город».
«По согласованию с депутатами возглавлять Уральск будет 55-летний Мурат Байменов. Ранее он занимал должность заместителя акима района Байтерек», — говорится в сообщении.
Мурат Байменова в разные годы занимал должности бухгалтера совхоза, экономиста, замначальника департамента финансов ЗКО, директора ОАО «Санаторий Акжайык», директора ТОО «Жайық самалы», замакима Шынгырлауского района и Зеленовского районов. С 2014 по 2016 годы был заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ области, а с 2016 по 2019 годы генеральным директором АО «Жайыктеплоэнерго». С 2020 года занимал должность заместителя акима района Бәйтерек.
Ранее должность занимал Миржан Сатканов. Сообщается, что 22 июля он по собственному желанию подал в отставку. Причиной своего решения Сатканов назвал ухудшение состояния здоровья. Его назначили на этот пост в апреле 2022 года.