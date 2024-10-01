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В Башкирии осудят мужчину, жестоко убившего свою беспомощную мать

Ранее он уже отсидел срок за убийство.

В Башкирии будут судить жителя Кумертау, который жестоко расправился со своей 74-летней матерью, которая не могла передвигаться. Расследование уголовного дела завершил Мелеузовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в июле этого года пьяный мужчина из личной неприязни к матери много раз ударил ее руками и ногами по голове и другим частям тела. У женщины было заболевание опорно-двигательного аппарата после перенесенного перелома и сын ухаживал за не в последние годы.

После избиения он лег спать. Проснулся спустя несколько часов и обнаружил лежащую без сознания мать. Он сообщил об этом сестре, которая вызвала скорую и полицию.

Раньше обвиняемый был неоднократно судим, в том числе и за убийство.