В Башкирии осудят мужчину, жестоко убившего свою беспомощную мать

По версии следствия, в июле этого года пьяный мужчина из личной неприязни к матери много раз ударил ее руками и ногами по голове и другим частям тела. У женщины было заболевание опорно-двигательного аппарата после перенесенного перелома и сын ухаживал за не в последние годы.