16-летнюю девушку третий день ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские и добровольцы приступили к поискам 16-летней Асеми Айваровой. О местонахождении девушки из Железнодорожного района ничего не известно с 29 сентября 2024 года.
Приметы Асеми: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, глаза черные, волосы черные, ниже плеч. Была одета в серый спортивный костюм, голубые кроссовки, черную кепку. С собой у нее черный рюкзак и серая спортивная сумка. Сообщить информацию о местонахождении девочки-подростка просят по телефонам: 89000440220, 89831197358,