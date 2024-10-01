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16-летнюю девушку третий день ищут в Екатеринбурге

Девочка пропала в Железнодорожном районе 29 сентября.

Источник: Поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге полицейские и добровольцы приступили к поискам 16-летней Асеми Айваровой. О местонахождении девушки из Железнодорожного района ничего не известно с 29 сентября 2024 года.

Приметы Асеми: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, глаза черные, волосы черные, ниже плеч. Была одета в серый спортивный костюм, голубые кроссовки, черную кепку. С собой у нее черный рюкзак и серая спортивная сумка. Сообщить информацию о местонахождении девочки-подростка просят по телефонам: 89000440220, 89831197358, 8 (343) 356−42−11 или на линии 112, 102.