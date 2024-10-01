16-летнюю девушку третий день ищут в Екатеринбурге

Приметы Асеми: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, глаза черные, волосы черные, ниже плеч. Была одета в серый спортивный костюм, голубые кроссовки, черную кепку. С собой у нее черный рюкзак и серая спортивная сумка. Сообщить информацию о местонахождении девочки-подростка просят по телефонам: 89000440220, 89831197358, 8 (343) 356−42−11 или на линии 112, 102.